Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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Yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

25 dakika önce

KARABÜK'te, Yaşar Derecik (85), yalnız oturduğu evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, System.String[]
KARABÜK'te, Yaşar Derecik (85), yalnız oturduğu evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Yapılan kontrolde, Derecik'in 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. 
Olay, öğlen saatlerinde  Karabük Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlunun mezuniyet töreni için Konya'ya giden Murat Derecik, cuma gününden beri babası Yaşar Derecik'ten haber alamayınca, yakınlarından yardım istedi. Yedek anahtarla girilen evde yakınları, Yaşar Derecik'in hareketsiz halde yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yaşar Derecik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede 3 gün önce öldüğü tespit edilen Yaşar Derecik'in cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:32 Kaynak: DHA
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