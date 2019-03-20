Yaşlı Adam Yanan Barakada Can Verdi
50 dakika önce
Pendik'te bir barakada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.
Pendik
'te bir barakada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti. Edinilen ilk bilgilere göre, Pendik'te bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederken, yağında yaşlı adam yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis
ekipleri şahsın kimlik belirleme çalışmalarını sürdürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:51 Kaynak: İHA
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