Yaşlı Adam Yanan Evden Emekleyerek Kurtuldu
2 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yürüme güçlüğü çeken İsmail Atmaca'nın (85) evinde yangın çıktı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde yürüme güçlüğü çeken İsmail Atmaca
'nın (85) evinde yangın çıktı. Atmaca emekleyerek dışarı çıkıp canını kurtarırken, evi kullanılmaz hale geldi.
Olay, Çorlu'ya bağlı Seyman Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Atmaca'nın yalnız yaşadığı tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içeride bulunan ve yaşlılığa bağlı yürüme güçlüğü çeken Atmaca, emekleyerek dışarı çıktı. İsmail Atmaca olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, yangın çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği belirlendi. Jandarma
ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:34 Kaynak: DHA
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