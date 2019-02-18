Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Yanan Evden Emekleyerek Kurtuldu

Yaşlı Adam Yanan Evden Emekleyerek Kurtuldu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yürüme güçlüğü çeken İsmail Atmaca (85) yangın çıkan evinden emekleyerek dışarı çıktı.

Yaşlı Adam Yanan Evden Emekleyerek Kurtuldu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yürüme güçlüğü çeken İsmail Atmaca (85) yangın çıkan evinden emekleyerek dışarı çıktı. Atmaca olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, evi tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Seyman Mahallesinde meydana geldi. İsmail Atmaca'nın yalnız yaşadığı tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, evde bulunan ve yaşlılığa bağlı nedenlerle yürüme güçlüğü çeken Atmaca, emekleyerek evden dışarı çıkmayı başardı. İsmail Atmaca olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, yangın çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve itfaiyenin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:11 Kaynak: DHA

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