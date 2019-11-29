Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam yangında can verdi
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam yangında can verdi - Son Dakika

Yaşlı adam yangında can verdi

7 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Yaşlı adam yangında can verdi, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Yırca Mahallesi'nde yalnız yaşayan İsmail Ö.'nün (85) evinde sobadan yangın çıktı. Çocukları tarafından bakıldığı öğrenilen yaşlı adam alevlerin ortasında kalırken, çevredeki vatandaşlar yangını fark ederek itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesi sonrasında yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Talihsiz adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Soma İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

İtfaiye, Manisa, Soma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kartal'da kundaklanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 02:39:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam yangında can verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]