Yaşlı adam yanmış halde bulundu - Son Dakika

Düzce'de iki gündür kendisinden haber alınamayan 82 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde yanmış halde bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nde yaşayan ve son olarak 2 gün önce eve girdiği görülen Hüseyin Güder'den haber alamayan komşuları, akşam saatlerinde Güder'in evine girdi. Evde Güder'i göremeyen komşuları, 82 yaşındaki yaşlı adamı kızına gittiğini düşünerek kızını aradı. Telefonu cevaplayan Güder'in kızı, babasının yanında olmadığını söyledi. Bunun üzerine yaşlı adamın komşuları tekrar Hüseyin Güder'in evine girdi ve bu defa yatağın yanında yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı.



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Güder'in yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın şüpheli ölümü ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE