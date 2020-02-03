Yaşlı adam yanmış halde bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam yanmış halde bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam yanmış halde bulundu

7 saat önce

Düzce'de iki gündür kendisinden haber alınamayan 82 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde yanmış halde bulundu.

Yaşlı adam yanmış halde bulundu, System.String[]

Düzce'de iki gündür kendisinden haber alınamayan 82 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde yanmış halde bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nde yaşayan ve son olarak 2 gün önce eve girdiği görülen Hüseyin Güder'den haber alamayan komşuları, akşam saatlerinde Güder'in evine girdi. Evde Güder'i göremeyen komşuları, 82 yaşındaki yaşlı adamı kızına gittiğini düşünerek kızını aradı. Telefonu cevaplayan Güder'in kızı, babasının yanında olmadığını söyledi. Bunun üzerine yaşlı adamın komşuları tekrar Hüseyin Güder'in evine girdi ve bu defa yatağın yanında yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı.


Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Güder'in yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın şüpheli ölümü ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı
Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 Mahalle Bekçisi'nden 1'i silahla, 2'si bıçakla yaralandı Çaldığı kabloların karda bıraktığı iz hırsızı ele verdi Kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soymaya kalkışınca yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:26:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı adam yanmış halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]