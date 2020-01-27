Yaşlı adama belediye sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yaşlı adama belediye sahip çıktı - Son Dakika

Yaşlı adama belediye sahip çıktı

7 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bacadan çıkan yangın sonrası evi kullanılmaz hale gelen dar gelirli vatandaşa belediye sahip çıktı.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bacadan çıkan yangın sonrası evi kullanılmaz hale gelen dar gelirli vatandaşa belediye sahip çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Memiş Mahallesi Zeybek Sokak'ta Aralık ayında çıkan yangın sonucu evi kullanılmaz hale gelen İsmail Y.'ye ait tek katlı ev kullanılmaz hale gelmişti. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in talimatı ile 'Sosyal Belediyecilik' anlayışı çerçevesinde ekipler, seferber oldu. Temizlik ekipleri, eşyalar ve evin genel temizliğini yaptıktan sonra tekrar kullanılabilir şekilde evi teslim etti.


Belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaş, yapılan hizmetin çok değerli ve gurur verici olduğunu belirterek, memnuniyetini ifade etti. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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