Yaşlı Adama 'Birlikte Olalım' Diyerek 500 TL'sini Alıp, Kaçtılar
47 dakika önce
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre 'Birlikte olalım' diyerek Mehmet C.'nin (72) 500 TL'sini alan kimliği belirsiz iki kadın kayıplara karıştı.
AYDIN'ın Efeler
ilçesinde, iddiaya göre 'Birlikte olalım' diyerek Mehmet C.'nin (72) 500 TL'sini alan kimliği belirsiz iki kadın kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan Mehmet C., polise başvurdu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk
Kent Meydanı yakınlarında meydana geldi. Mehmet C., Adnan Menderes
Bulvarı üzerinde Atatürk Kent Meydanı'na doğru yürürken, iddiaya göre yanına tanımadığı iki kadın geldi. Mehmet C.'den önce yardım isteyen kadınlar daha sonra cinsel birliktelik teklifinde bulunarak 500 TL istedi. Mehmet C., cebinden 500 TL çıkararak, iki kadına verdi. Kadınlar bir şeyler alıp geleceklerini söyleyerek ortadan kayboldu. Bir süre bekleyen Mehmet C., kadınların geri gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.
Mehmet C.'nin ifadesi üzerine polis iki kadını yakalamak için çalışma başlattı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:56 Kaynak: DHA
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