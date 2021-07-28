YAŞLI ADAMA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika

Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı

"X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi! Türk-Amerikan ortak yapımı olarak çekilecek

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu