Yaşlı adama döner bıçaklı saldırı böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı adama döner bıçaklı saldırı böyle görüntülendi

21.01.2023 12:10

Yaşlı adama döner bıçaklı saldırı böyle görüntülendi İstanbul Şişli'de henüz bilinmeyen nedenle bir şahıs yaşlı adama döner bıçağıyla saldırdı.

Yaşlı adama döner bıçaklı saldırı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de henüz bilinmeyen nedenle bir şahıs yaşlı adama döner bıçağıyla saldırdı. Olay anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli Feriköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen nedenle iki şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra argo kelimelerin kullanıldığı tartışma kavgaya döndü. Şahıslardan biri sinirlenerek elindeki döner bıçağıyla yaşlı adama saldırdı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar araya girerek kavgaya müdahale etti. Döner bıçaklı saldırgan çevredeki vatandaşların müdahalesi ile sakinleştirilip ikna edilmeye çalışıldı. Neye uğradığını şaşıran yaşlı adam ise yakınlarının yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yaşlı adama döner bıçaklı saldırı böyle görüntülendi Yaşlı adama döner bıçaklı saldırı böyle görüntülendi İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adama döner bıçaklı saldırı böyle görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:29 Adının anıldığı takım Valencia'nın bile ağzını açık bıraktı! Hayatının imzasını atabilir
11:54 Serenay Sarıkaya'nın yılanla kendini tatmin ettiği sahne Şahmaran dizisine damga vurdu
11:53 HDP'den 6'lı masaya dengeleri değiştirecek öneri: Adayınızı çekin, bizim adayımıza oy verin
11:44 Önce isim verdi sonra "Üstüne alınmışlar" dedi! Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt gecikmedi
10:47 Bu nasıl akıl tutulması! 900 bin lirayı poşete koyup kapıya gelen dolandırıcıya teslim etti
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 yılı genelgesi! "Mevlana Yılı" olarak kutlanacak
11:31 Bursa'daki ilginç bulut dünya basınında: Türkiye'de UFO benzeri bulutlar oluştu
11:24 RTÜK tarafından yakın takibe alınan Camdaki Kız'ın fragmanı izleyicileri kızdırdı
11:08 Beklenen KAP bildirimi geldi! Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta
11:07 Kasapta muhabirin mikrofon uzattığı çocuğun sözleri milyonların yüreğine oturdu: Annem karne hediyesi olarak et aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2023 12:47:02. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı adama döner bıçaklı saldırı böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement