Yaşlı adama genç sevgiliden gasp tuzağı - Son Dakika
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Yaşlı adama genç sevgiliden gasp tuzağı

19 dakika önce

BURSA'da U.C.G(69) ve kız arkadaşı Y.I.(22) otomobille seyir halindeyken, aracına çarpan otomobilden çıkan 4 kişi ve kız arkadaşı Y.I. tarafından gasp edildi.

Yaşlı adama genç sevgiliden gasp tuzağı, System.String[]

BURSA'da U.C.G(69) ve kız arkadaşı Y.I.(22) otomobille seyir halindeyken, aracına çarpan otomobilden çıkan 4 kişi ve kız arkadaşı Y.I. tarafından gasp edildi. Tabanca, kolye ve cep telefonunun çalındığı soygunu, U.C.G.'nin kız arkadaşı Y.I.'nın planladığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Osmangazi ilçesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. U.C.G.(69), kız arkadaşı Y.I.'yı(22) otomobili ile alarak yola çıktı. Y.I.'nın arkadaşları M.G.(22), S.G.(23), E.Ç.(23) ve K.T.'nin(23) içinde bulunduğu otomobil, seyir halinde olan U.C.G.'nin otomobiline çarptı. Kazanın ardından otomobilinden inen U.C.G., kız arkadaşı Y.I. ve 4 arkadaşı tarafından gasp edildi. U.C.G.'nin üzerinde bulunan tabanca, 3 adet altın kolye ve cep telefonunu alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin evlerini tespit eden ekipleri, dün gece saatlerinde Y.I. ve 4 arkadaşını Orhaneli ve Nilüfer ilçelerinde bulunan evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:35 Kaynak: DHA
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