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Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adama tuvalette gasp şoku

Yaşlı adama tuvalette gasp şoku

4 dakika önce

Yaşlı adama tuvalette gasp şoku Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan, emekli adamı tuvalette gasp ettiANTALYA - Antalya'da bıçaklı bir saldırgan tuvalette sıkıştırdığı 63 yaşındaki adamdan 20 lira alamayınca telefonunu gasp ederek kaçtı.

Yaşlı adama tuvalette gasp şoku

Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan, emekli adamı tuvalette gasp etti

ANTALYA - Antalya'da bıçaklı bir saldırgan tuvalette sıkıştırdığı 63 yaşındaki adamdan 20 lira alamayınca telefonunu gasp ederek kaçtı. Neye uğradığını şaşıran adam, polise şikayetçi oldu

Olay, Muratpaşa ilçesi Serdengeçti Parkı'nda 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihtiyaç gidermek için parktaki tuvalete giren emekli Mehmet Ali D. (63), içerideyken arkasından kimliği belirsiz erkek şahıs girdi. İddiaya göre elindeki bıçağı göstererek Mehmet Ali D.'den 20 lira istedi. Üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine şüpheli şahıs bıçağı D.'nin karnına dayayarak çantasındaki cep telefonunu alıp olay yerinden kaçtı.

Mehmet Ali D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınan Mehmet Ali D., şahıs hakkında şikayetçi olurken, polis de şapkalı olduğu belirtilen 20-25 yaşlarındaki gaspçıyı bulmak için çalışma başlattı.

Yaşlı adama tuvalette gasp şoku

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:44 Kaynak: İHA
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