Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken O.K. gözaltına alındı.

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken O.K. gözaltına alındı.

Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken O.K. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı çıkarılan O.K. yakalandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüde, yaşlı bir adamı durduran şüpheli, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya dökmüştü. Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durdurmuştu. "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama zorla maske takan genç, başına da kolonya dökmüştü.

(İHA)

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:10 Kaynak: İHA

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