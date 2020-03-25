Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüphelinin eşi konuştu - Son Dakika
Son Dakika Genel Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüphelinin eşi konuştu - Son Dakika

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüphelinin eşi konuştu

6 saat önce

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüphelinin eşi konuştu Şüphelinin eşi: "Onlar zaten arkadaştı, daha öncesinden tanışmışlıkları var" "Bu adamı üstü başı pis diye lokantalara almıyorlarmış, eşim de bütün esnafla konuşup 'Alın' diyor" "Video ülkemizde yanlış anlaşıldı,...

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüphelinin eşi konuştu

Şüphelinin eşi:

"Onlar zaten arkadaştı, daha öncesinden tanışmışlıkları var"

"Bu adamı üstü başı pis diye lokantalara almıyorlarmış, eşim de bütün esnafla konuşup 'Alın' diyor"

"Video ülkemizde yanlış anlaşıldı, çünkü insanlar içeriğini bilmiyor"

"Bu video korona bizim ülkemize geldiğinde değil 20 gün önce çekilmiş bir video, yeni yayınlandı"

İSTANBUL - Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin eşi konuştu. Eşinin aslında yaşlı adamla arkadaş olduğunu ve ona 3 yıldır yardım ettiğini söyleyen Gülşah K., "Bu video korona bizim ülkemize geldiğinde değil 20 gün önce çekilmiş bir video, yeni yayınlandı. Ülkemizde yanlış anlaşıldı. Ben de görsem yanlış anlardım. Çünkü insanlar içeriğini bilmiyor. İyilik yapmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken Osman K. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bugün Emniyette işlemleri tamamlanan Osman K. adliyeye getirildi. Yaşlı adam için "O benim arkadaşım" diyen Osman K.'nin adliyedeki işlemleri sürerken eşi Gülşah K. de olaya ilişkin konuştu. Adliyede eşini yalnız bırakmayan Gülşah K., yaşlı adamın 3 yıldır eşiyle birlikte gezdiğini ve arkadaş olduklarını söyledi. Eşinin yaşlı adama yardım ettiğini belirten Gülşah K. videonun yanlış anlaşıldığını kaydetti.

"Onlar zaten arkadaştı, daha öncesinden tanışmışlıkları var"

"Bizi yakından tanıyan herkes bizim suçsuz olduğumuzu biliyor" diyen Gülşah K., "Eşim ipsiz sapsız bir dam değil. Kendisi 35 yaşında, müteahhit. Aynı zamanda galerisi var. Kendisi bir iş insanı. Ben de eğitmenim öğretmenim aynı zamanda dükkanım var. Bu bizi sosyal olarak çok etkiledi. Bizim çevremizdeki insanlar bizi yanlış anladı. Bizi yakından tanıyan herkes bizim suçsuz olduğumuzu biliyor. Osman'ın iyi niyetli bir insan olduğundan bunların başına geldiğini biliyor ama bizi tanımayanlar yargılıyor, buna çok üzülüyoruz. Lütfen kalplerinizi karartmayın onlar zaten arkadaştı. Daha öncesinden tanışmışlıkları var. Buna şahit bir mahalle insan var. Hepsi de şu an buradalar. Şahitlik ederiz diyorlar. İlk başta çok üzgünüz böyle bir durumun içine düştüğümüz için" ifadelerini kullandı.

"Bu adamı üstü başı pis diye lokantalara almıyorlarmış, eşim de bütün esnafla konuşup 'Alın' diyor"

Eşinin yaşlı adama 3 yıldır yardım ettiğini söyleyen K., "Bu adamı eşim 3 yıldır tanıyor. Bir gün sokakta teneke toplarken eşimle karşılaşıyor. Eşim de üzülüyor. Kahveye bu adamı almıyorlarmış üstü başı pis diye, lokantalara almıyorlarmış. Eşim de bütün esnafla konuşuyor. Alın diyor, hiçbir parasını almayın ben ödeyeceğim diyor. 3 yıldır eşimle birlikte geziyor. Biz engelli olduğunu bilmiyoruz. 8 dil konuşuyor, bizim yanımızda Rus arkadaşlarımızla Rusça konuştu, İngilizce bilenlerle İngilizce konuştu. Biz şizofren olduğunu bilmiyorduk. Biz yeni öğrendik şizofren olduğunu. Bu video korona bizim ülkemize geldiğinde değil 20 gün önce çekilmiş bir video, yeni yayınlandı. O Videonun başında da adam kendisi videoya çektirmek istiyor. Ben korona oldum deyip gelip şakalaşıyor. Adaletimize güveniyorum" şeklinde konuştu.

"Video ülkemizde yanlış anlaşıldı, çünkü insanlar içeriğini bilmiyor"

Videonun yanlış anlaşıldığını kaydeden K. sözlerine şöyle devam etti: "Eşimin bu konuda tamamen suçsuz. Bütün berberi, manavı, kasabı, kahvecisi herkes eşimin ona sürekli yardımcı olduğuna, giydiği kıyafetin alındığı mağaza dahi şahit. Biz bu şekilde insanlık yaptık. Hiç kimse için iyilik yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yine iyilik yapacağız. Ülkemizde yanlış anlaşıldı. Ben de görsem yanlış anlardım. Çünkü insanlar içeriğini bilmiyor. Onlar da haklı ama içeriğini gördüklerinde bize hak vereceklerini biliyorum."

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüphelinin eşi konuştu

Bağcılar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:58 Kaynak: İHA

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