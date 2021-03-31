Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken sanık hakkında karar - Son Dakika

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken sanık hakkında karar

31.03.2021 01:21

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken sanık hakkında karar Mahkeme şikayet yokluğu sebebiyle davanın düşürülmesine karar verdi Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken Osman K., hakkında açılan dava, şikayetçi olmaması nedeniyle düştü.

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken sanık hakkında karar

Mahkeme şikayet yokluğu sebebiyle davanın düşürülmesine karar verdi

İSTANBUL - Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken Osman K., hakkında açılan dava, şikayetçi olmaması nedeniyle düştü.

Bağcılar'da İhsan Ö.'nün başına zorla kolonya döküp maske takan ve o anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaşan Osman K. hakkında açılan dava karara bağlandı.

Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Osman K., ile müşteki İhsan Ö. hazır bulundu. Sanık Osman K. duruşmadaki savunmasında suç işleme kastının olmadığını söyleyerek "Müştekiyi aynı mahallede oturmamız sebebiyle yıllardır tanırım. Olay günü de sadece şaka amaçlı yapmış olduğum bir davranış üçüncü bir kişi tarafından kayda alınmış ve internet ortamında yayınlanmış. Tüm bu durumun yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Müşteki İhsan Ö., ise "Sanığı mahalleden tanımaktayım, olay günü biz şakalaşıyorduk, şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme müştekinin şikayetçi olmadığına, atılı eylemin şikayete tabi olduğuna ve şikayet yokluğu olduğuna hükmederek davanın düşürülmesine karar verdi.

Olayın Geçmişi

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüde, yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya dökmüştü. Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen Osman K., gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durdurmuştu. "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya dökmüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Osman K.'nın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemişti.

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken sanık hakkında karar
Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken sanık hakkında karar
Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken sanık hakkında karar
Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken sanık hakkında karar

Bağcılar, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken sanık hakkında karar - Son Dakika


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