Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor
1 saat önce
Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Erikbelen Köyünde, 86 yaşındaki Cuma Şahin'den 4 gündür haber alınamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:15 Kaynak: İHA
Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Erikbelen Köyünde, 86 yaşındaki Cuma Şahin'den 4 gündür haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Erikbelen Köyündeki evinden Pazartesi günü ayrılan Şahin, bir daha dönmedi. Yakınlarının başvurusu üzerine bölgeye gönderilen Jandarma ve AFAD ekipleri kayıp şahsı aramaya başladı. Arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç alınamazken, kayıp şahsı arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - TOKAT
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