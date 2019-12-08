Yaşlı adamdan 9 gündür haber alınamıyor

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesine bağlı Işıklar köyündeki yalnız yaşayan Yusuf Akyüz'den (70), 9 gündür haber alınamıyor.

Baskil ilçesindeki Işıklar köyünde yalnız yaşayan Yusuf Akyüz, geçen hafta Cumartesi günü Malatya'ya gitmek için evinden ayrıldı. Kardeşleri Yusuf Akyüz'den haber alamayınca kendi imkanlarıyla arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yusuf Akyüz'ün gittiği güzergahlarda araştırma yaptı.

Yusuf Akyüz'ün yeğeni Hasan Bakay, "Herhangi bir hastalığı yoktu. Sadece yaşlılığa bağlı yürümede zorluk çekiyordu. 9 gün önce köyden 'Malatya'ya gidiyorum' diyerek çıkmış ve bir daha haber alınamadı. Kardeşleri ve bizler arıyoruz. Durumu jandarmaya bildirdik. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.

Yusuf Akyüz'ü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.