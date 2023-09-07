Son günlerde başörtülü kadınlara yönelik artan sözlü tacizlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Pendik'te bir kişi, yolda yürüyen tesettürlü kadınlara "Bu kadar kapanmanın alemi ne?" diyerek laf attı.
80 yaşında olduğunu söyleyen adama, kadınlar sert tepki gösterdi. Mağdur kadın, "Bu yaşınıza kadar dininizi öğrenemediyseniz, biz bu saatten sonra öğretemeyeceğiz." dedi.
Yaşlı adamın skandal sözleri ve mağdur kadının tepkisi, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, yaşlı adam bölgeden uzaklaştı.
Son Dakika › Toplum › Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara skandal sözler: Bu kadar kapanmanın alemi ne? - Son Dakika