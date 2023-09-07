Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara skandal sözler: Bu kadar kapanmanın alemi ne? - Son Dakika

Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara skandal sözler: Bu kadar kapanmanın alemi ne?

Son Güncelleme: 07.09.2023 18:58

İstanbul'un Pendik ilçesinde skandal bir olay yaşandı. 80 yaşındaki bir adam, yolda yürüyen tesettürlü kadınlara laf atarak, ''Bu kadar kapanmanın alemi ne?'' diyerek taciz etti. Mağdur kadın, yaşlı adama tepki göstererek, ''Bu yaşınıza kadar dininizi öğrenemediyseniz, biz bu saatten sonra öğretemeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Son günlerde başörtülü kadınlara yönelik artan sözlü tacizlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Pendik'te bir kişi, yolda yürüyen tesettürlü kadınlara "Bu kadar kapanmanın alemi ne?" diyerek laf attı.

KADINLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

80 yaşında olduğunu söyleyen adama, kadınlar sert tepki gösterdi. Mağdur kadın, "Bu yaşınıza kadar dininizi öğrenemediyseniz, biz bu saatten sonra öğretemeyeceğiz." dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşlı adamın skandal sözleri ve mağdur kadının tepkisi, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, yaşlı adam bölgeden uzaklaştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Toplum

İstanbul, Pendik, 3. Sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Toplum Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara skandal sözler: Bu kadar kapanmanın alemi ne? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara skandal sözler: Bu kadar kapanmanın alemi ne? - Son Dakika
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