Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara skandal sözler: Bu kadar kapanmanın alemi ne?

Son günlerde başörtülü kadınlara yönelik artan sözlü tacizlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Pendik'te bir kişi, yolda yürüyen tesettürlü kadınlara "Bu kadar kapanmanın alemi ne?" diyerek laf attı.

KADINLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

80 yaşında olduğunu söyleyen adama, kadınlar sert tepki gösterdi. Mağdur kadın, "Bu yaşınıza kadar dininizi öğrenemediyseniz, biz bu saatten sonra öğretemeyeceğiz." dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşlı adamın skandal sözleri ve mağdur kadının tepkisi, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, yaşlı adam bölgeden uzaklaştı.