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Yaşlı adamı 174 bin 446 lira dolandırdı - Son Dakika

Yaşlı adamı 174 bin 446 lira dolandırdı

15.02.2022 21:28
Yaşlı adamı 174 bin 446 lira dolandırdı

Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, 70 yaşındaki yaşlı adamı 174 bin 446 lira dolandırdı.

Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, 70 yaşındaki yaşlı adamı 174 bin 446 lira dolandırdı.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesi Kozköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir dolandırıcı telefonla aradığı 70 yaşındaki Mehmet Y.'yi kandırıp korkutup 179.66 gram olan 9 adet altın bileziğini kuyumcuya 130 bin 250 liraya sattırdı. Dolandırıcı daha sonra da Mehmet Y.'ye bir bankadan da 50 bin lira kredi çektirdi. Dolandırıcı kandırdığı Mehmet Y.'ye toplam 174 bin 446 lira parayı verdiği banka hesabına yatırtarak dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan Mehmet Y. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Dolandırıcı, Yakakent, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adamı 174 bin 446 lira dolandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı adamı 174 bin 446 lira dolandırdı - Son Dakika
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