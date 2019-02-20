Yaşlı Adamı Darp Eden 3 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'da sokak ortasında yaşlı adamı darp ederek sol bileğinin kırılmasına sebep olan 3 genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da sokak ortasında yaşlı adamı darp ederek sol bileğinin kırılmasına sebep olan 3 genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Lise Caddesi Olgunlaşma Kavşağı'nda 6 gün önce gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayarak darp edilen N.T.(67) sol bileğinin kırılması sonucu hastanelik oldu. Olaydan sonra saldırganlar kaçtı. Gazi Polis Merkezi
ekipleri olayla ilgili U.G.(21), H.Ş.(20) ve B.İ.'yi (19) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 genç çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:54 Kaynak: İHA
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