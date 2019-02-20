Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adamı Darp Eden 3 Kişi Tutuklandı

Yaşlı Adamı Darp Eden 3 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da sokak ortasında yaşlı adamı darp ederek sol bileğinin kırılmasına sebep olan 3 genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Yaşlı Adamı Darp Eden 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da sokak ortasında yaşlı adamı darp ederek sol bileğinin kırılmasına sebep olan 3 genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Lise Caddesi Olgunlaşma Kavşağı'nda 6 gün önce gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayarak darp edilen N.T.(67) sol bileğinin kırılması sonucu hastanelik oldu. Olaydan sonra saldırganlar kaçtı. Gazi Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili U.G.(21), H.Ş.(20) ve B.İ.'yi (19) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 genç çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:54 Kaynak: İHA

İlkadım, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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