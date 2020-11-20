Yaşlı adamı demir boruyla ağır yaraladı - Son Dakika

Adıyaman'da, kafasına demir boruyla vurulan 80 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Yaşlı adamı yaralayan şahıs kendisini yakalayan jandarma personelini de burnundan yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Taşpınar Köyünde ikamet eden 80 yaşındaki Mehmet Ali Ö., isimli kişinin yanına gelen ve akrabası olduğu öğrenilen M.Ö. (43), arazi meselesi nedeniyle elindeki demir boruyla Mehmet Ali Ö'nün kafasına vurdu. Başından aldığı darbe sonucu Mehmet Ali Ö., yere yığılırken, M.Ö., ise olay yerinden kaçtı. Yaşlı adamın kanlar içerisinde yerde yattığını fark eden köylüler yaşlı adamı otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Burada tedavi altına alınan Mehmet Ali Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı adamı yaralayan ve olay yerinden kaçan M.Ö., isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda şahıs merkeze bağlı Büyükkavaklı Köyünde tespit edildi. Otomobiliyle kaçmaya çalışan şahıs ile jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Köy yolunda yaşanan kovalamaca da otomobilin önü kesilerek durduruldu. Şahsın kaçmaya çalıştığı otomobil içerisinde 1 adet demir boru ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınmak istenilen şahıs, jandarma ekiplerine mukavemette bulunarak ismi öğrenilemeyen bir jandarma personelinin burun kısmından yaralanmasına da neden oldu. Öte yandan şahsın 2.70 promil alkollü olduğu ise ortaya çıktı. Jandarma aracına bindirilen şahıs sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN