Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adamı Dolandıran 3 Sanığa 8'er Yıl Hapis, 3 Milyon 600 Bin Para Cezası

Yaşlı Adamı Dolandıran 3 Sanığa 8'er Yıl Hapis, 3 Milyon 600 Bin Para Cezası

51 dakika önce

ESKİŞEHİR'de telefonda kendilerini polis diye tanıtıp Mehmet İhsan Erkul'un (89) toplam 1 milyon 593 bin 930 lirasını alan Mehmet Şeref Bozkurt (25), Mahmut Kaya (20) ile Ömer Faruk Bozkurt (19), tutuklu yargılandıkları davada 8'er yıl hapis, toplam 3 milyon 600 bin lira da para...

Yaşlı Adamı Dolandıran 3 Sanığa 8'er Yıl Hapis, 3 Milyon 600 Bin Para Cezası, System.String[]
ESKİŞEHİR'de telefonda kendilerini polis diye tanıtıp Mehmet İhsan Erkul'un (89) toplam 1 milyon 593 bin 930 lirasını alan Mehmet Şeref Bozkurt (25), Mahmut Kaya (20) ile Ömer Faruk Bozkurt (19), tutuklu yargılandıkları davada 8'er yıl hapis, toplam 3 milyon 600 bin lira da para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 2 Şubat'ta Eskişehir'de meydana geldi. Mehmet İhsan Erkul'u telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp banka hesabının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyip, 1 milyon 593 bin 930 lirasını aldı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler Mehmet Şeref Bozkurt, Mahmut Kaya ile Ömer Faruk Bozkurt çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün yapılan duruşmada son kez mahkeme heyeti karşısına çıkan tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, 3 sanığı 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, Ömer Faruk Bozkurt'a 1 milyon 500 bin lira, Mahmut Kaya'ya 1 milyon 200 bin lira, Mehmet Şeref Bozkurt'a da 900 bin lira para cezası verdi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:21 Kaynak: DHA

Mahmut Kaya, Mehmet Şeref, Polis, Eskişehir, Güncel
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