Yaşlı Adamı Döverek Öldüren İki Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
26 dakika önce
- Yaşlı adamı döverek öldüren iki şahıs adliyeye sevk edildiSAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki kişi, yaşlı adamı döverek öldürdüler.
- Yaşlı adamı döverek öldüren iki şahıs adliyeye sevk edildi
SAKARYA - Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde iki kişi, yaşlı adamı döverek öldürdüler. Polis
ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan iki şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, Serdivan ilçesi Kırantepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki M.E., ile 36 yaşındaki M.P., isimli iki şahıs 66 yaşındaki A.C., isimli kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı feci şekilde darp etti. Oğlu tarafından ağır yaralı olarak bulunan yaşlı adam hemen olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan A.C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı adamı döverek öldüren iki şahıs, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:18 Kaynak: İHA
Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi
Evli Kadına Çıkma Teklifinde Bulunan Zanlıya Meydan Dayağı
Tacizci Adama Meydan Dayağı
Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı