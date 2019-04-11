Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adamı Eşi Keserle Öldürdü

Yaşlı Adamı Eşi Keserle Öldürdü

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan bir kadın, kocasının keserle öldürdü.

Yaşlı Adamı Eşi Keserle Öldürdü, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan bir kadın, kocasının keserle öldürdü.

Olay, Besni ilçesine bağlı Topkapı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda anne Dursun Y. (66) isimli kadın, üst katta oturan oğlu Ramazan Y.'ye "Baban yatakta kanlar içinde yatıyor" diye haber verdi. Olay yerine giden Ramazan Y., babası Şaban Y.'yi yatakta kanlar içinde buldu. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma çağrıldı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Şaban Y.'nin öldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri ise kafasına darbe alan ve kulağı kesilmiş olan adamın ölüm nedenini araştırdı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak hayatını kaybeden yaşlı adamın eşi Dursun Y. gözaltına alınarak jandarma tarafından sorgulandı. Ölen kişinin eşi sorgusunda şiddetli geçimsizlik nedeniyle cinayeti işlediğini, eşi yatarken keser ile kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Ekipler yaptığı incelemede suç aletini de buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:59 Kaynak: İHA
Adıyaman, Besni, 3. Sayfa
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