Yaşlı adamı evinde öldüren şahıs tutuklandı

Tekirdağ'da 72 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Şahsı öldüren 69 yaşındaki kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Edinilen bilgiye göre, Süleymanapaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde bir ihbar üzerine bir daireye giden polis ve sağlık ekipleri, 72 yaşındaki H.Y.'yi yatakta kanlar içinde buldu. Polis ekiplerince yapılan incelemede yatak üzerinde yoğun şekilde kan olduğu ve şahsın öldüğü belirlendi. Şahsın cesedi morga kaldırılırken, polis olaya ilişkin 69 yaşındaki H.B.Ç'yi gözaltına alındı. Yakalanan H.B.Ç., ifadesinde H.Y.'yi öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ