Yaşlı adamı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı - Son Dakika
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Yaşlı adamı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 85 yaşındaki adamı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdığı iddia edilen Mitat Ö. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşlı adamı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 85 yaşındaki adamı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdığı iddia edilen Mitat Ö. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşlı bir adamın dün evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Asayiş ekipleri, teknik ve fiziki takip sonunda şüphelinin dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan Mitat Ö. olduğunu belirledi. Şüphelinin Oba Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, bugün öğle saatlerinde baskın yaptı. Mitat Ö., kaçmaya çalışırken yakalandı.Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 40'ı dolandırıcılık olmak üzere 51 suç kaydı bulunduğu belirlenen Mitat Ö.'nün, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde kendisini tüccar olarak tanıtıp, satın aldığı çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın parasını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı da belirlendi. Mithat Ö., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:33 Kaynak: DHA
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