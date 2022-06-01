Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inmedi... Feci kaza böyle görüntülendi - Son Dakika
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Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inmedi... Feci kaza böyle görüntülendi

01.06.2022 11:47

Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inmedi.

Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inmedi... Feci kaza böyle görüntülendi

İSTANBUL Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşla bir adama tır çarptı. Vatandaşın aracın altında kaldığını gören şoför ise şoka girerek aracından inmedi. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Ahmet Arif Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir adam, yolun karşısına geçmek isterken tırın kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı adamın yardıma koşarken, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası çevrede büyük panik yaşanırken, tır şoförünün araçtan inmemesi göze çarptı. Şoka giren sürücünün dakikalarca etrafa baktığı görülürken, yaralı ilk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inmedi... Feci kaza böyle görüntülendi
Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inmedi... Feci kaza böyle görüntülendi
Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inmedi... Feci kaza böyle görüntülendi
Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inmedi... Feci kaza böyle görüntülendi
Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inmedi... Feci kaza böyle görüntülendi
Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inmedi... Feci kaza böyle görüntülendi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inmedi... Feci kaza böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inmedi... Feci kaza böyle görüntülendi - Son Dakika
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