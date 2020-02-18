Yaşlı adamı ölümden sağlık ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yaşlı adamı ölümden sağlık ekipleri kurtardı - Son Dakika

Yaşlı adamı ölümden sağlık ekipleri kurtardı

7 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşlı adamı ölümden belediye sağlık ekipleri kurtardı.

Yaşlı adamı ölümden sağlık ekipleri kurtardı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşlı adamı ölümden belediye sağlık ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri, Hacı Ahmet Mahallesinde evinde tek başına yaşayan 80 yaşında ki G.G isimli yaşlı adamı "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında ziyarete gitti.


Yaşlı adam kapıyı açtı, bayıldı


Sağlık ekiplerine kapıyı açan yaşlı adam bir anda yere yığıldı. Nabzı atmayan G.G'ye olay yerinde bulunan ilk müdahaleyi yapan belediye sağlık ekipleri, yaşlı adamı hayat döndürdükten sonra 112'ye teslim etti. Hastaneye kaldırılan G.G. isimli kişi yoğun bakımdaki tedavisinin ardından tekrar belediye sağlık ekipleri tarafından alınarak termal otele götürüldü. Belediye tarafından banyosu ve temizlik bakımları yaptırılan vatandaş evine yerleştirildi.


Evde sağlık hizmetlerinin yanı sıra düzenli olarak yakacak ve yemek yardımları da yapılan G.G belediye ekiplerine teşekkür etti.


Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yalnız Değilsiniz projemiz kapsamında düzenli olarak evine gidilen vatandaşımız sağlık ekiplerimizce düzenli olarak kontrol ediliyor. Yaşlılarımız bizim geçmişimizin bir halkası, bize yön veren, önümüze ışık tutan birer değerdir. Yaşlılarımızın her zaman yanında olacağız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Balıkesir, Burhaniye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
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