Yaşlı adamı sırtında taşıyan polis memuru, takdir topladı - Son Dakika
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Yaşlı adamı sırtında taşıyan polis memuru, takdir topladı

04.07.2023 21:13

Hatay'ın İskenderun ilçesinde su baskını yaşandığı sırada su basan sahilde yürümekte güçlük çeken yaşlı bir adamı polis memuru sırtında taşıdı. Bu olay, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı ve polis memuru takdir topladı.

Yaşlı adamı sırtında taşıyan polis memuru, takdir topladı
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde su basan sahilde yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı polis memuru sırtında taşıdı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'ın İskenderun ilçesinde zaman zaman su baskınları yaşanmaya başladı. Bu gün gündüz saatlerinde denizin taşmasıyla birlikte ilçe merkezinde su baskını yaşandı. Vatandaşlarsa yaşanan su baskınıyla birlikte zor anlar yaşadı. Su basan yollarda yürümekte güçlü çeken yaşlı bir adamın yardımınaysa İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi yetişti. Trafik polisinin depremzedeyi sırtında taşıdığı anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler vatandaşlardan takdir topladı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlı adamı sırtında taşıyan polis memuru, takdir topladı - Son Dakika


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