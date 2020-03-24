Son Dakika › Güncel › Yaşlı adamı sosyal medyada rencide eden kişi yakalandı - Son Dakika
Yaşlı adamı sosyal medyada rencide eden kişi yakalandı
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişinin yakalandığını ve hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişinin yakalandığını ve hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımı retweet etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:28 Kaynak: AA
Son Dakika Azerbaycan'da 15 kişide daha korona virüs tespit edildi İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun