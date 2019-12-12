Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş (2) - Son Dakika

Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIKONYA'da sokakta yürüyen Enver Yeşilova'yı (62) tüfekle kasığından vurarak ağır yaralayan Abdulsamet Akbay (24), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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TUTUKLANDI

KONYA'da sokakta yürüyen Enver Yeşilova'yı (62) tüfekle kasığından vurarak ağır yaralayan Abdulsamet Akbay (24), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.


Yeşilova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:07 Kaynak: DHA
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