Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş (2) - Son Dakika

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Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKONYA'da sokakta yürüyen Enver Yeşilova'yı (62) tüfekle kasığından vurarak ağır yaralayan Abdulsamet Akbay (24), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:07 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
KONYA'da sokakta yürüyen Enver Yeşilova'yı (62) tüfekle kasığından vurarak ağır yaralayan Abdulsamet Akbay (24), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
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