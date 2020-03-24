Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler - Son Dakika

Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler

7 saat önce

Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler Sosyal medyada tepki çeken görüntü Yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla yüzüne maske takarak başına kolonya döktü.

Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler

Sosyal medyada tepki çeken görüntü

İSTANBUL - Yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla yüzüne maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı.

Sosyal medyada hıza yayılan bir görüntü, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüde yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen genç, yaşlı adamı gönderiyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlı adamın hakarete uğradığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de zanlıların yakalanması için ihbarda bulundu.

Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:54 Kaynak: İHA

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