Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda traktörün arkasında takılı tırmığı çıkarmak isteyen 78 yaşındaki İbrahim Alparslan, tırmığı çıkarmak için traktörü çalıştırdı.

HAREKET EDEREK ÜZERİNDEN GEÇTİ

Viteste bulunan traktör ise hareket ederek İbrahim Alparslan'ın üzerinden geçti ve tırmık ise yaşlı adamı yaklaşık 25 metre sürükledi.Ağır yaralanan İbrahim Alparslan kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KURTARILAMADI

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Alparslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.