Son Dakika Haberleri: Yaşlı adamın akülü tekerlekli sandalyesi çalındı
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Yaşlı adamın akülü tekerlekli sandalyesi çalındı

1 saat önce

ÇORUM'da geçirdiği trafik kazasında iki bacağını kaybeden ve protez bacakla yaşama tutunan emekli Arif Çilingir'in (74) akülü tekerlekli sandalyesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinin önünden çalındı.

Yaşlı adamın akülü tekerlekli sandalyesi çalındı, System.String[]


ÇORUM'da geçirdiği trafik kazasında iki bacağını kaybeden ve protez bacakla yaşama tutunan emekli Arif Çilingir'in (74) akülü tekerlekli sandalyesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinin önünden çalındı. Hırsızlara seslenen yaşlı adam, "İhtiyacımız olmasa zaten o engelli aracına biz binmeyiz. İnsan utanır, Allah'tan korkar" dedi.
Çöplü Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Arif Çilingir, trafik kazası sonucu iki bacağını kaybetti. Protez bacak takılan yaşlı adam değnekler yardımıyla yürüme zorluğu çekince akülü tekerlekli sandalye aldı. Çilingir'in evinin önüne bıraktığı akülü tekerlekli sandalyesi 5 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Polise başvuran Çilingir, şikayetçi oldu.
'ÇOK ÜZÜLDÜM'
Yıllar önce kazada iki bacağını kaybettiğini anlatan Arif Çilingir, "Protez bacaklarla yaşamımı sürdürüyorum. 5 gün önce de evimin önünden akülü engelli aracım çalındı. Çok üzüldüm. Şikayette bulundum ve sağ olsunlar polis ekipleri hırsızları arıyor. Bizim gibi engelli insanların aracını neden çalıyorsunuz? İhtiyacımız olmasa zaten o engelli aracına binmeyiz. İnsan utanır, Allah'tan korkar. Bizim ne çektiğimizi onlar bilemez. Başına gelmeyen bilemez. Yapmasınlar insanları üzmesinler" dedi.

- Çorum
Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:23 Kaynak: DHA
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