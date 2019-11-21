Son Dakika Haberleri: Yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı - Son Dakika

Yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı

6 saat önce

Bursa'da vicdansız sürücüsü, yaşlı adama carpıp ayağını kırdı, arkasına bile bakmadan kaçtı.

Yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı, System.String[]

Bursa'da vicdansız sürücüsü, yaşlı adama carpıp ayağını kırdı, arkasına bile bakmadan kaçtı.


Kaza Kestel ilçe merkezinde meydana geldi.Eevinden camiye gitmek için çıkan yaşlı adama arkadan gelen bir araç hızla çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam savrulup asfalta düştü. Acı içinde kıvranan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Yaşlı adamın ayağının kırıldığını öğrenen vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamı ilk müdahaleyi yaparak Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayı gören vatandaşlar yaşlı adama çarpıp kaçan sürücüye tepki gösterdi. - BURSA

Kestel, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
Metrobüs alt geçidinde bozulan asansör vatandaşları zora soktu Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:01:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]