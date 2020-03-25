Yaşlı adamın başına kolonya döküp zorla maske takan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Yaşlı adamın başına kolonya döküp zorla maske takan şahıs adliyeye sevk edildi
13 dakika önce
Yaşlı adamın başına kolonya döküp zorla maske takan şahıs adliyeye sevk edildi.
Yaşlı adamın başına kolonya döküp zorla maske takan şahıs adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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