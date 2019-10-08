Yaşlı adamın bastonu bulunmuştu, suda cansız bedenine ulaşıldı

TUNCELİ - Tunceli'de dün kayıp olan 89 yaşındaki Yusuf Sertkaya'nın bastonunun bulunduğu bölgede Peri Çayı'nda AFAD ile birlikte çalışma yapan dalgıç polisler yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

Olay, Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesi Elmalı mevki Peri çayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 89 yaşındaki alzheimer hastası Yusuf Sertkaya dün evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları Sertkaya'yı arama çalışmalarına başladı. Yaşlı adamın bastonu Tunceli ile Elazığ sınırında Peri Çayı kenarında bulundu. Yakınları durumu jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bildirirken, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden de dalgıç polisler istendi. Bölgede bugün çalışma yapan dalgıç polisler, yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. AFAD ekibiyle birlikte dalgıçların sudan çıkardığı yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılması için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.