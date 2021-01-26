Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti

Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti

26.01.2021 22:52

YOZGAT'ta aydınlatma direğindeki Türk bayrağının katlanmış olduğunu gören yaşlı bir vatandaşın, şemsiyesiyle uzanarak bayrağı düzeltmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

YOZGAT'ta aydınlatma direğindeki Türk bayrağının katlanmış olduğunu gören yaşlı bir vatandaşın, şemsiyesiyle uzanarak bayrağı düzeltmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yozgat Vali Konağı önünden geçen Fuar Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen yaşlı bir vatandaş, aydınlatma direğinde asılı bulunan Türk bayrağının katlanmış olduğunu gördü. Yaşlı adam, elinde baston olarak kullandığı şemsiye ile uzanarak bayrağı düzeltmek için çaba saf etmesine rağmen başarılı olamadı. Tam yoluna devam edecekken, çevredekilerden yardım istedi. Başka bir vatandaşın yardımıyla katlanan bayrak düzeltildi. O anlar ise caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Yozgat, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Depremler Kozmik Radyasyon ile İlişkili Olabilir
00:25 Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın teknik ekibine katılacak iddiası
00:21 Yapılan bir araştırma depremlerin önceden tahmin edilebileceğini gösterdi
00:21 Deneyimli hocanın yardımcısı olacak! Burak Yılmaz, Süper Lig devine imzayı atıyor
00:17 Güngören Belediye Başkanı Demir'in Sokakta Senegalli Saat Satıcısıyla Diyalogu Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı
00:13 Belediye başkanının Senegalli saatçiyle diyaloğu izleyenlere tebessüm ettirdi
23:46 Manisa'da Fabrikada Yangın Çıktı
23:41 Manisa'da dev tesis alev alev yanıyor! Akşam saatlerinde başlayan yangın, hala söndürülemedi
23:01 Merkez Bankası faiz artışı sonrası dolar ve altın rekor kırdı
22:57 Merkez'in faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 01:03:45. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement