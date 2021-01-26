Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti

YOZGAT'ta aydınlatma direğindeki Türk bayrağının katlanmış olduğunu gören yaşlı bir vatandaşın, şemsiyesiyle uzanarak bayrağı düzeltmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yozgat Vali Konağı önünden geçen Fuar Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen yaşlı bir vatandaş, aydınlatma direğinde asılı bulunan Türk bayrağının katlanmış olduğunu gördü. Yaşlı adam, elinde baston olarak kullandığı şemsiye ile uzanarak bayrağı düzeltmek için çaba saf etmesine rağmen başarılı olamadı. Tam yoluna devam edecekken, çevredekilerden yardım istedi. Başka bir vatandaşın yardımıyla katlanan bayrak düzeltildi. O anlar ise caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.