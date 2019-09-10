Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
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AYDIN'ın Didim ilçesinde, dün denize girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Hayrullah Çolakkol'un cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:20 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Didim
ilçesinde, dün denize girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Hayrullah Çolakkol'un cansız bedenine ulaşıldı.
Dün akşam saatlerinde Akbük
mevkisindeki, Fevzipaşa
Mahallesi Uslu Sitesi önünde denize giren Hayrullah Çolakkol'un yakınları, haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çolakkol'un denize girdiği bölgede yapılan aramalarda, yaşlı adamın elbiseleri bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri ve dalgıçların da destek verdiği arama çalışmalarında, Çolakkol'un denize girdiği yerin açıklarında, cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Didim Devlet Hastanesi
Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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