Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu - Son Dakika

Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu

Antalya'da zemin katta yalnız yaşayan kişinin cansız bedeni, binayı saran koku sonucu bulundu.

Antalya'da zemin katta yalnız yaşayan kişinin cansız bedeni, binayı saran koku sonucu bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Apartman sakinleri bina içinde ağır bir kokunun gelmesi üzerine durumu yöneticiye bildirdi. Apartman görevlisi kokunun geldiği yeri belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan incelemede kokunun 25 yıldır giriş katta yalnız yaşayan emekli 67 yaşındaki Mehmet Sağlamoğlu'nun dairesinden geldiği belirlendi. İçeri giren görevliler, Sağlamoğlu'yu yatak odasında hareketsiz şekilde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine daireye gelen sağlık ekipleri Sağlamoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Sağlamoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar da polisin çalışmasını izledi.


Olayı anlatan site müdürü Osman Çağlayan, "Apartman sakinlerinden kokuyla alakalı şikayet geldi. Elemanı gönderdim. 'Odunluklara bak. Belki fare ölmüştür. Kokusu geliyordur' dedim. Eleman baktı geldi ve kokunun kapıcı dairesinden geldiğini söyledi. Ben de şüphelendim. Elemanla beraber mutfak penceresinden baktık, içerisi sinek doluydu. Elemanı içeriye gönderdim. Öldüğünü anladık. Koku gelmese anlamayacaktık. En son 22 Haziran'da görmüştüm. Bana kira vermişti. O tarihten beri görmedim. 1996'dan bu yana tek başına yaşıyor" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu - Son Dakika
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