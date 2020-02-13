Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu - Son Dakika

Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu

6 saat önce

Denizli'de bir inşaat alanında yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu.

Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu, System.String[]

Denizli'de bir inşaat alanında yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda inşaat alanında hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeyle 72 yaşındaki Musa Keysan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Barbaros Bulvarı, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı
Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale! "Üç kritik hata ölümleri artırdı" Beylikdüzü'nde sokak ortasında genç adama kurşun yağmuru 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 02:31:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]