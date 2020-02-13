Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu - Son Dakika

Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu
6 saat önce
Denizli'de bir inşaat alanında yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:55 Kaynak: İHA
Denizli'de bir inşaat alanında yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda inşaat alanında hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeyle 72 yaşındaki Musa Keysan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
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