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Yaşlı adamın emekli maaşıyla aldığı motorunu çaldılar

6 saat önce

Bursa'da 72 yaşındaki yaşlı adamın emekli maaşıyla aldığı motorunu çaldılar.

Bursa'da 72 yaşındaki yaşlı adamın emekli maaşıyla aldığı motorunu çaldılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emekli olduktan sonra sonra kendine motosiklet alan Mehmet Turhan (72), gözü gibi baktığı ve her gün yıkadığı motosikletini bir sabah kalktığında yerinde göremedi. Hemen apartmanda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen yaşlı adam, bir hırsızın motorunu apartmana girip çaldığını gördü. Emniyete gidip şikayetçi olan yaşlı adam, 14 aydır motorunun bulunması haberini bekliyor. 2006 yılında aldığı motoruna 2018 yılına kadar bindiğini ifade eden Mehmet Turhan, "Çok sevdiğim ve gözüm gibi baktığım motorumu 14 ay önce çaldılar. Hemen emniyete gidip şikayetçi oldum. Hırsız güvenlik kameralarından motoru çalarken gözüküyor. Motorumu çok seviyordum, onu her gün çıkartıp yıkıyordum. Hırsızın bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

(Burak Türker/İHA)

Yaşlı adamın emekli maaşıyla aldığı motorunu çaldılar

Mehmet Turhan, Sabah, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
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