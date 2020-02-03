Yaşlı adamın evinde yanarak can vermesi ile ilgili tahkikat başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adamın evinde yanarak can vermesi ile ilgili tahkikat başlatıldı - Son Dakika

Yaşlı adamın evinde yanarak can vermesi ile ilgili tahkikat başlatıldı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 82 yaşındaki şahsın evinde yanarak can vermesi ile ilgili savcılık tahkikat başlattı.

Yaşlı adamın evinde yanarak can vermesi ile ilgili tahkikat başlatıldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 82 yaşındaki şahsın evinde yanarak can vermesi ile ilgili savcılık tahkikat başlattı.


Düzce'de öğlen saatlerinde Beyciler Mahallesi Mavi Hilal Evleri'nde çıkan yangında 82 yaşındaki Hüseyin Güder yanarak can verdi. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği yangınla ilgili Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili bilirkişi incelemesi yapılırken, adli tahkikatın titizlikle devam ettiği belirtildi. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:44 Kaynak: İHA
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