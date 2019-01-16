Yaşlı Adamın İmdadına Jandarma Yetişti
2 saat önce
Zonguldak'ta 76 yaşındaki diyaliz hastası yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Zonguldak
'ta 76 yaşındaki diyaliz hastası yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti. Gökçebey
ilçesine bağlı Duhancılar köyünde yoğun kar yağışı sebebiyle 76 yaşındaki diyaliz hastası Nizamettin Kahveci diyaliz merkezine gidemedi. Bunun üzerine köy muhtarı jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede köye gelen jandarma ekipleri yaşlı adamı jandarma aracına alarak diyaliz merkezine ulaştırdı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:49 Kaynak: İHA
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