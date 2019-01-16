Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adamın İmdadına Jandarma Yetişti

Yaşlı Adamın İmdadına Jandarma Yetişti

2 saat önce

Zonguldak'ta 76 yaşındaki diyaliz hastası yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Yaşlı Adamın İmdadına Jandarma Yetişti, System.String[]
Zonguldak'ta 76 yaşındaki diyaliz hastası yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Gökçebey ilçesine bağlı Duhancılar köyünde yoğun kar yağışı sebebiyle 76 yaşındaki diyaliz hastası Nizamettin Kahveci diyaliz merkezine gidemedi. Bunun üzerine köy muhtarı jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede köye gelen jandarma ekipleri yaşlı adamı jandarma aracına alarak diyaliz merkezine ulaştırdı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

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