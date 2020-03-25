Yaşlı adamın kafasına zorla kolonya döken ve maske takan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Yaşlı adamın kafasına zorla kolonya döken ve maske takan şahıs adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Yaşlı adamın kafasına zorla kolonya döken ve maske takan şahıs adliyeye sevk edildi.
Yaşlı adamın kafasına zorla kolonya döken ve maske takan şahıs adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:52 Kaynak: İHA
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