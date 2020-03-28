Son Dakika › Güncel › Yaşlı adamın odunlarını vefa ekibindeki askerler kırdı - VAN - Son Dakika
Yaşlı adamın odunlarını vefa ekibindeki askerler kırdı - VAN
6 saat önce
Van'ın Edremit ilçesinde evinin önünde odun kırmaya çalışan yaşlı adama "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda görevli askerler yardım ederek odunlarını kırdı.
Van'ın Edremit ilçesinde evinin önünde odun kırmaya çalışan yaşlı adama "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda görevli askerler yardım ederek odunlarını kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:31 Kaynak: AA
Son Dakika Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti