Yaşlı adamın ölümünde, yanında çalışan çocuk ile kız arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika

Yaşlı adamın ölümünde, yanında çalışan çocuk ile kız arkadaşı gözaltına alındı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Hüseyin Erdem Sanlıer'in(81) serasında ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında yanında çalışan çocuk ile kız arkadaşı gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Hüseyin Erdem Sanlıer'in(81) serasında ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında yanında çalışan çocuk ile kız arkadaşı gözaltına alındı. Çocuk ile kız arkadaşının, Sanlıer'in kasasında bulunan parayı ve otomobilini çaldıkları belirlendi.

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Olay, 11 Temmuz günü Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak'ta meydana geldi. Hobi bahçesinde suyun boşa aktığını fark eden bir kişinin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekip, Hüseyin Erdem Sanlıer'i serada hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi, Sanlıer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde yaşlı adamın başına kürekle vurulduğu belirlendi ve vücudunda darp izlerine rastlandı. Serada ve evinde yapılan incelemelerde ise içeride bulunan kasanın tamamen boşaltıldığı ve kapıda duran halk arasında kaplumbağa olarak bilinen mavi arabanın çalındığı anlaşıldı. Polisin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YANINDA ÇALIŞAN ÇOCUK ÖLDÜRMÜŞ

Yaşlı adamın cinayetini çözmek için çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araştırmaya Sanlıer'in yanında çalışan O.C.E. isimli 18 yaşından küçük çocuk ile başladı. Ekiplerin araştırması esnasında, seranın önünden çalınan mavi renkli otomobil Körfez ilçesindeki Hereke sahilinde bulundu. Araştırmayı derinleştiren ekipler, cinayeti O.C.E. isimli çocuğun D.Ç. isimli kız arkadaşıyla birlikte işlediğini belirledi. Şüpheliler, dün İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

YAŞLI ADAMIN SARKINTILIK YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Emniyete getirilen şüphelilerden O.C.E., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, D.Ç.?nin ise ifadesinde, yaşlı adamı kendisine sarkıntılık ettiği için kürekle vurarak öldürdüğünü iddia etti. Şüpheliler emniyette yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.


Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaşlı adamın ölümünde, yanında çalışan çocuk ile kız arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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