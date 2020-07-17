Yaşlı adamın ölümüne neden olan sanığa 11 yıl hapis - Son Dakika

Yaşlı adamın ölümüne neden olan sanığa 11 yıl hapis

ANTALYA'da kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Ali Osman Kayan'ı (72) yumruklayarak öldürdüğü iddia edilen Özgür Şat (37), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Ali Osman Kayan'ı (72) yumruklayarak öldürdüğü iddia edilen Özgür Şat (37), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 26 Haziran gecesi Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi 3073 Sokak'ta meydana geldi. Kemer Belediyesi çalışanı Nihat G. (49), okul çevresinde köpeğini gezdirirken bir lisede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Özgür Şat tarafından durduruldu. İddiaya göre Özgür Şat, tartıştığı Nihat G.'ye saldırarak başından yaraladı. Bu sırada yakındaki bir evin balkonunda bulunan bir kadın bağırınca o tarafa yönelen Özgür Şat'a sitenin gece bekçisi Ali Osman Kayan engel olmak istedi. İddiaya göre, Kayan'ı yumruklayarak yere düşüren Özgür Ş., yaşlı adamı yerde tekmeledi. Saldırı sırasında kendisini kaybettiği belirtilen ve sulama kanalının tahliye kısmına kafa üstü yığılan Ali Osman Kayan, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

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Nabız ve solunum alınamayan Kayan'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışan vatandaşlar, bu arada sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekibi, Ali Osman Kayan'ın kalbini yeniden çalıştırdı. Akciğerlerine su ve çamur girdiği belirtilen Kayan, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Osman Kayan'ın kalbi burada da birkaç kez durdu ve çalıştırıldı, ancak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından güvenlik görevlisi Özgür Şat, jandarma tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten insan öldürmek' suçlamasıyla yargılanan Özgür Şat, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Özgür Şat, SEGBİS bağlantısı ile katılırken, maktul Ali Osman Kayan'ın ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Özgür Şat'ın 'kasten insan öldürme' suçundan değil de, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 8 ile 12 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını istedi. Maktul Ali Osman Kayan'ın ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık Özgür Şat ise son sözünde, olay günü iyi niyetinin suistimal edildiğini belirterek, "O gece saldırıya uğrayan, darp edilen ve en ağır küfürlere maruz kalan bendim. Bu suçu üzerime yıktılar. Ben maktulün ölümüne neden olabilecek bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunu da dikkate alarak sanığı, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Ali Osman, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:28 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adamın ölümüne neden olan sanığa 11 yıl hapis - Son Dakika
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