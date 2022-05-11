Yaşlı adamın ölümüne sebep olan bakıcı tutuklandı - Son Dakika
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Yaşlı adamın ölümüne sebep olan bakıcı tutuklandı

11.05.2022 17:39
Yaşlı adamın ölümüne sebep olan bakıcı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, 65 yaşındaki yaşlı adamın bakıcısının iteklemesi sonucu başını yere vurarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan bakıcı tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, 65 yaşındaki yaşlı adamın bakıcısının iteklemesi sonucu başını yere vurarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan bakıcı tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Üzerime gelince ittirdim ve yere düştü" diyerekten olayı itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bakıcısı G.B. (53) ile birlikte yaşayan Sait Ali Büyükbaş (65) ile kadın bakıcısı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine evin salonunda arbede çıktı. Bu esnada G.B.'nin itmesi sonucu başını yere vuran Sait Ali Büyükbaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sait Ali Büyükbaş'ın hareketsiz yerde yattığını gören bakıcı G.B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükbaş'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bakıcı tutuklandı

Bakıcı G.B. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. G.B.'nin sorgusunda, "Olur olmaz şeyleri bahane edip bana hakaret etti. Bu yüzden tartışmaya başladık. Üzerime gelince de ittirdim ve yere düştü" dediği ileri sürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Yaşlı adamın ölümüne sebep olan bakıcı tutuklandı
Yaşlı adamın ölümüne sebep olan bakıcı tutuklandı
Yaşlı adamın ölümüne sebep olan bakıcı tutuklandı

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Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adamın ölümüne sebep olan bakıcı tutuklandı - Son Dakika


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