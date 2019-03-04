Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adamın Parası Yola Saçıldı, İnsanlar Parayı Korudu

Yaşlı Adamın Parası Yola Saçıldı, İnsanlar Parayı Korudu

1 dakika önce

Çin'in Xiamen kentinde bisiklet süren yaşlı bir adamın cebinde taşıdığı onlarca 100 yuanlık banknot etrafa saçıldı.

Yaşlı Adamın Parası Yola Saçıldı, İnsanlar Parayı Korudu, System.String[]
Çin'in Xiamen kentinde bisiklet süren yaşlı bir adamın cebinde taşıdığı onlarca 100 yuanlık banknot etrafa saçıldı. Durumun farkına varmayan yaşlı adam pedal çevirerek uzaklaştı.

Çin'in Xiamen kentinde bisiklet süren yaşlı bir adamın cebinde taşıdığı onlarca 100 yuanlık banknot etrafa saçıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde durumun farkına varmayan yaşlı adamın pedal çevirerek uzaklaştığı görüldü. Paraların döküldüğünü gören insanlar paraların etrafına toplandı. O sırada yoldan geçen iki kurye durarak, paraları korumak için çabaladı. Kısa süre sonra geri dönen yaşlı adam, paralarını yerden toplayarak uzaklaştı. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi Son dakika! Bakan Varank: Bugünden İtibaren Destek Ödemelerine Başlıyoruz

Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Athena Gökhan'a Cevap Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:14:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adamın Parası Yola Saçıldı, İnsanlar Parayı Korudu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]